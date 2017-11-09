09.11.2017 (09:45)

Более 2000 неуправляемых авиационных средств поражения израсходовали в ходе учений и тренировок летчики авиасоединения ЮВО под Волгоградом

Более 2000 неуправляемых авиационных ракет и бомб израсходовали с начала года экипажи Су-24М авиасоединения Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области.

Летно-тактические учения с боевым применением во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями проводились на полигонах в Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае.

В учебных мероприятиях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты разведчики Су-24 МР.

Летчики отрабатывали вопросы, связанные с уничтожением командных пунктов, крупных складов горюче-смазочных материалов, живой силы условного противника, объектов и баз, схронов с оружием и боеприпасами незаконных вооруженных формирований (НВФ).

В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе более 80 часов.

Около 30 часов налета были выполнены ими в сложных метеорологических условиях, а также ночное время.

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