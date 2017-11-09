09.11.2017 (10:10)

Артиллеристы ЮВО в ходе тренировки на полигоне Кадамовский в Ростовской области с помощью БЛА уничтожили КП условного противника

Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, в ходе тренировки по управлению огнем уничтожили замаскированный условный командный пункт незаконного вооруженного формирования, используя координаты, полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Тренировка проводилась на полигоне Кадамовский Ростовской области, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В ходе практических занятий использовались современные комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Тахион».

БЛА по цифровым каналам связи передавали на пункт управления огнем артиллерии информацию о месте нахождения объекта условного противника, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректуры для поражения цели.

С применением в соединении современных беспилотных летательных аппаратов существенно увеличилось качество и объем выполняемых задач подразделениями артиллерии и разведки, при этом время и количество боеприпасов на поражение целей значительно уменьшилось.

На практическую тренировку привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы 2С3 «Акация», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град-М» на базе автомобиля «Урал» и 120-мм минометы 2С12 «Сани».

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