09.11.2017 (07:57)

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток из дальнего похода

Сегодня во Владивосток из дальнего похода вернулся большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов». В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома», БПК «Адмирал Виноградов», под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова, решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль.

На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1 ранга Иван Ковалёв. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.

По итогам похода ряд военнослужащих БПК «Адмирал Виноградов» награждены ценными подарками и грамотами.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» продолжает дальний поход.

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