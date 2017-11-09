09.11.2017 (07:32)

Более 3000 теплоизмерительных приборов контролируют температурный режим на объектах коммунального хозяйства ВДВ

С учетом долгосрочного прогноза погоды, сделанного метеорологами, предстоящей зимой в некоторых районах дислокации соединений и воинских частей ВДВ возможны резкие перепады температур с понижением до - 45 градусов.

Поэтому в ходе всего отопительного периода 2017-2018 года, кроме специальных контрольных групп соединений ВДВ температурный режим на объектах коммунального хозяйства будут контролировать более 3000специальных теплоизмерительных приборов.

В течение всего отопительного периода 2017-2018 года военные городки ВДВ будут обеспечивать теплом около 200 коммунальных сооружений. В воинских частях создан необходимый запас по жидкому и твердому топливу, который в случае необходимости обеспечит бесперебойную подачу тепла на объекты в течение нескольких месяцев.

На сегодняшний день теплом, водой и электроэнергией снабжается более 70 военных городков соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, расположенных в различных регионах России.

Командование ВДВ поставило на особый контроль бесперебойное снабжение теплом подконтрольных десантникам военных городков. Кроме этого, жесткому контролю подлежит рациональный расход поставляемых на объекты воинских частей ВДВ ресурсов: теплоносителя, воды, электроэнергии.

В целях контроля расхода ресурсов, на объектах коммунального хозяйства установлено более 3000 приборов учета. Приборы учета контролируют расход потребленного электричества, холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой энергии.

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