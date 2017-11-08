08.11.2017 (20:13)
Завершился двенадцатый фестиваль народного творчества воинских коллективов «Катюша»
8 ноября в Центральном академическом театре Российской Армии состоялся гала-концерт и награждение лауреатов XII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».
Конкурс организован оргкомитетом с участием представителей Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации и Центрального Дома Российской Армии, министерств обороны государств — участников СНГ, Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, силовых структур Российской Федерации, известных деятелей культуры и искусства.
Участники конкурса представили 31 регион Российской Федерации и пять стран СНГ. В столицу приехали лучшие армейские коллективы Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.
В состав жюри вошли известные деятели культуры, в том числе заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России Максим Дунаевский, певец и композитор, участник проекта «Фабрика звезд» Алексей Хворостян. Жюри пришлось провести нелегкую работу по причине высочайшего уровня исполнительского мастерства всех членов конкурса.
Фестиваль успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, активно стимулирует творчество самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни.
Конкурсное состязание в этом году проведено в номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»; «Лучший вокальный ансамбль»; «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов»; «Авторская песня»; «Звезда России»; «Виват, Победа!».