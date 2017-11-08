08.11.2017 (20:13)

Завершился двенадцатый фестиваль народного творчества воинских коллективов «Катюша»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Завершился двенадцатый фестиваль народного творчества воинских коллективов «Катюша»

8 ноября в Центральном академическом театре Российской Армии состоялся гала-концерт и награждение лауреатов XII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

Конкурс организован оргкомитетом с участием представителей Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации и Центрального Дома Российской Армии, министерств обороны государств — участников СНГ, Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, силовых структур Российской Федерации, известных деятелей культуры и искусства.

Участники конкурса представили 31 регион Российской Федерации и пять стран СНГ. В столицу приехали лучшие армейские коллективы Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

В состав жюри вошли известные деятели культуры, в том числе заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России Максим Дунаевский, певец и композитор, участник проекта «Фабрика звезд» Алексей Хворостян. Жюри пришлось провести нелегкую работу по причине высочайшего уровня исполнительского мастерства всех членов конкурса.

Фестиваль успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, активно стимулирует творчество самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни.

Конкурсное состязание в этом году проведено в номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»; «Лучший вокальный ансамбль»; «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов»; «Авторская песня»; «Звезда России»; «Виват, Победа!».

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