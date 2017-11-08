Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

08.11.2017 (20:13)

Завершился двенадцатый фестиваль народного творчества воинских коллективов «Катюша»

Фото Видео

8 ноября в Центральном академическом театре Российской Армии состоялся гала-концерт и награждение лауреатов XII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

Конкурс организован оргкомитетом с участием представителей Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации и Центрального Дома Российской Армии, министерств обороны государств — участников СНГ, Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, силовых структур Российской Федерации, известных деятелей культуры и искусства. 

Участники конкурса представили 31 регион Российской Федерации и пять стран СНГ. В столицу приехали лучшие армейские коллективы Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

В состав жюри вошли известные деятели культуры, в том числе заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России Максим Дунаевский, певец и композитор, участник проекта «Фабрика звезд» Алексей Хворостян. Жюри пришлось провести нелегкую работу по причине высочайшего уровня исполнительского мастерства всех членов конкурса.

Фестиваль успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, активно стимулирует творчество самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни.

Конкурсное состязание в этом году проведено в номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»; «Лучший вокальный ансамбль»; «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов»; «Авторская песня»; «Звезда России»; «Виват, Победа!».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Социальное развитие , Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false