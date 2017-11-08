08.11.2017 (13:35)
Партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор» готовят к передаче в войска
Партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор» готовят к передаче в войска. Согласно гособоронзаказа предприятие производитель поставит Минобороны России 8 боевых машин.
Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. На борту установлено современное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора».
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2010 года.
Метки:
ВВТ , Вертолеты , ВВС , Перевооружение , ВКС