08.11.2017 (12:39)

Память о герое увековечат на родной земле

В нынешнем году исполняется 95 лет со дня рождения прославленного летчика морской авиации, воспитанника Махачкалинского аэроклуба ОСОАВИАХИМ, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Юсупа Акаева.

Ранее Силами Черноморского флота со дна Керченского пролива были подняты фрагменты двигателя и фюзеляжа самолета «Ил-2» Героя Советского Союза Юсупа Акаева, а также пушка от потопленного Акаевым вражеского корабля. Элементы легендарного штурмовика хранились в одной из воинских частей Севастополя.

После сообщения о находке директор Буйнакского музея боевой славы им. Героя Советского Союза Юсупа Акаева Абдулла Магомедов начал кампанию по возврату фрагменов самолета Акаева в Дагестан. Его инициативу поддержал председатель Дагестанского регионального отделения ДОСААФ Шамиль Алиев.

Совместные усилия принесли результат. Министерство обороны РФ приняло решение: в целях увековечения памяти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны фрагменты самолета «Ил-2» передать на вечное хранение Буйнакскому музею боевой славы.

Региональное отделение ДОСААФ организовало доставку фрагментов на малую родину Юсупа Акаева в Буйнакск, где они будут выставлены на обозрение и станут служить делу военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи.

Надо отметить, что сложную доставку частей самолета из Крыма в Буйнакск выполнили начальник Буйнакской автошколы ДОСААФ Осман Алиев и его подчиненные, бережно перевезшие их на автомобильном транспорте из Севастополя.

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