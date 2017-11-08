08.11.2017 (20:27)

Саперное подразделение Черноморского флота обезвредило целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Саперное подразделение из состава отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) обезвредило целый склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, который был обнаружен в Севастополе вблизи урочища Максимова дача.

Склад ручных и противотанковых гранат был обнаружен в земле на глубине около двух метров в результате обследования местности после получения информации о наличии одиночного взрывоопасного предмета.

После оцепления опасной зоны группа разминирования ЧФ совместно со специалистами МЧС произвела извлечение боеприпасов из грунта, их транспортировку на специализированный полигон, где взрывоопасные предметы были обезврежены.

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