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08.11.2017 (20:11)

В президентском кадетском училище в Туве завершено строительство многофункционального спортивного комплекса

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство многофункционального спортивного комплекса президентского кадетского училища в городе Кызыле в Республике Тыва.

На территории спортивного сооружения общей площадью 6,5 тыс. квадратных метров расположены ледовая арена с пропускной способностью для массового катания более 120 человек, спортивные залы для игры в волейбол и баскетбол, тренажерный зал и медико-восстановительный центр.

Ледовая площадка также предназначена для проведения соревнований по хоккею, оборудована зрительскими трибунами на 300 мест, специальными помещениями для обслуживания ледоуборочной техники, сушки экипировки и заточки коньков.

Кроме того, в конце сентября текущего года в кадетском училище был открыт спортивный класс восточных и классических единоборств для занятий самбо, боксом, греко-римской борьбой, армейским рукопашным боем и тувинской национальной борьбе хуреш.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Социальное развитие
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