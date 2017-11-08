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08.11.2017 (20:02)

Экипажи «Русских Витязей» прибыли в Дубай для участия в международном авиасалоне

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перелет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне «Dubai Airshow – 2017».

Перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

В рамках авиасалона экипажи Воздушно-космических сил выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.

Международный авиасалон «Dubai Airshow – 2017» пройдет в Дубае с 12 по 16 ноября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международные выставки , Международная деятельность , Авиационные группы высшего пилотажа , Русские витязи
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