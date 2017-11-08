08.11.2017 (19:56)

Специалисты радиотехнической службы ВМФ посетили предприятия ОПК в Северодвинске

Специалисты радиотехнической службы Военно-Морского Флота обсудили с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Северодвинске вопросы взаимодействия по эксплуатации и обслуживанию гидроакустических и навигационных комплексов, а также систем автоматики кораблей ВМФ.

«Состоялось посещение ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе Центра судостроения «Звёздочка», предприятия «БИУС» и «Северный рейд», –– рассказал начальник РТС ВМФ капитан 1 ранга Владимир Коновалов. –– Во время посещения предприятий делегация Военно-Морского Флота обсудила с ведущими специалистами вопросы по улучшению взаимодействия по разработке и обслуживанию техники», –– добавил он.

Посещение предприятий ОПК проходило в рамках программы учебно-методических сборов руководящего состава радиотехнических служб флотов, учебных и научных организаций Военно-Морского Флота России под руководством начальника РТС ВМФ капитана 1 ранга Владимира Коновалова.

По итогам встречи руководящий состав радиотехнической службы ВМФ выразил уверенность в дальнейшем активном практическом взаимодействии в интересах освоения перспективных образцов вооружения и военной техники, поступающих в ВМФ России.

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