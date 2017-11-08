08.11.2017 (19:53)

Впервые в истории ВМФ России осуществлена передача электронных навигационных карт на борт корабля, находящегося в море

Впервые в истории ВМФ России успешно осуществлена передача электронных навигационных карт на борт корабля, находящегося в море. Передачу набора электронных вариантов 280 навигационных карт осуществил Главный центр автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ в Санкт-Петербурге на борт новейшего ледокола «Илья Муромец», находящегося на испытаниях в Балтийском море.

«С этой целью использовалось специально новое оборудование, установленное на борту ледокола «Илья Муромец». Речь идет о корабельном комплексе средств автоматизации, которым по заказу ВМФ оснащен ледокол. Передача электронных карт произведена через специальный радиоканал из Санкт-Петербурга», – сообщил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин.

По словам капитана 1 ранга Сергея Травина, «установка новейших комплексов средств автоматизации на корабли позволит успешно обеспечивать специалистов геопространственной информацией в виде электронных навигационных карт в ходе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне».

Ранее снабжение навигационными картами кораблей и судов ВМФ производилось в пунктах дислокации в ходе базовой и предпоходовой подготовки.

Обеспечение электронными навигационными картами по каналам радиосвязи особенно важно для сил ВМФ, находящихся в длительном отрыве от пунктов базирования.

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