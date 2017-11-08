08.11.2017 (19:49)

245 лет назад русские моряки разгромили эскадру Мустафа-паши в Патрасском заливе

8 ноября 1772 года во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов в Патрасском заливе у берегов Греции состоялось Патрасское морское сражение. В этом сражении эскадра Михаила Тимофеевича Коняева Первой Архипелагской экспедиции русского флота разгромила турецкую «дульционитскую» эскадру.

6 ноября 1772 года отряд русских кораблей в составе 2 линейных кораблей, 2 фрегатов, 1 шебеки и 2 полякр под командованием капитана I ранга М.Т. Коняева атаковал в Патрасском заливе Адриатического моря турецкую эскадру Мустафа-паши в составе 9 больших фрегатов и 16 шебек.

Умелым маневром головные линейные корабли «Чесма» и «Граф Орлов» оттеснили от основных сил турок фрегат и две шебеки и, изрешетив их ядрами, пустили на дно. Остальные корабли Мустафа-паши отошли в Лепантский залив под защиту пушек крепостей Патрас и Лепанто.

Генеральный бой был дан 8 ноября. В 10 часов утра, сблизившись с турецкой эскадрой на расстояние двух кабельтовых и став на шпринги, русский отряд всем составом открыл огонь по береговым батареям и турецким кораблям.

К 4 часам дня 9 ноября всё было кончено. За время сражения русская эскадра сожгла семь фрегатов и восемь шебек. Один фрегат успел втянуться в Лепантский (Коринфский залив), но был уже так повреждён, что на другой день затонул.

Значение победы эскадры Коняева в Патрасском сражении на общий ход боевых действий на море достаточно велико. Самым главным итогом сражения стал срыв турецкого плана объединения «дульционистской» и «берберийской» эскадр, очень значительное ослабление «дульционистской» эскадры. После этого разгрома турки до самого конца войны больше ни разу не беспокоили русский флот, базирующийся в Архипелаге.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице