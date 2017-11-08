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08.11.2017 (19:24)

На Балтийском флоте проходит сбор с руководящим составом Балтийской и Ленинградской военно-морских баз

На Балтийском флоте (БФ) начался сбор с руководящим составом Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота. В мероприятии принимают участие более 50 офицеров — руководящий состав органов военного управления баз, а также командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

В ходе сбора, который продлится несколько дней, военнослужащими будет изучен практический опыт действий сил БФ в море в текущем году, определены основные задачи и направленность боевой подготовки моряков-балтийцев в 2018 году.

Для достижения максимального эффекта основной упор мероприятия будет сделан на проведение практических занятий. Так, в военно-морских базах БФ в Балтийске и Кронштадте будут проведены учебные занятия по ликвидации пожара на кораблях и судах, разлива и утечки нефтепродуктов в акватории пунктов базирования кораблей.

Цель сбора — повышение уровня профессионализма руководящего и командного состава соединений, изучение передовых методик организации и проведения мероприятий боевой подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Учения
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