08.11.2017 (19:24)

На Балтийском флоте проходит сбор с руководящим составом Балтийской и Ленинградской военно-морских баз

На Балтийском флоте (БФ) начался сбор с руководящим составом Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота. В мероприятии принимают участие более 50 офицеров — руководящий состав органов военного управления баз, а также командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

В ходе сбора, который продлится несколько дней, военнослужащими будет изучен практический опыт действий сил БФ в море в текущем году, определены основные задачи и направленность боевой подготовки моряков-балтийцев в 2018 году.

Для достижения максимального эффекта основной упор мероприятия будет сделан на проведение практических занятий. Так, в военно-морских базах БФ в Балтийске и Кронштадте будут проведены учебные занятия по ликвидации пожара на кораблях и судах, разлива и утечки нефтепродуктов в акватории пунктов базирования кораблей.

Цель сбора — повышение уровня профессионализма руководящего и командного состава соединений, изучение передовых методик организации и проведения мероприятий боевой подготовки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице