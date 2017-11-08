08.11.2017 (19:18)

Моряки Северного флота приняли участие в специальном сборе по спасательной подготовке

На Северном флоте состоялся учебно-методический сбор по спасательной подготовке. В нём приняли участие представители объединений, соединений, воинских частей и организаций флота, чья деятельность связана с регулярным выполнением задач в море.

Основное внимание было уделено организации мероприятий спасательной подготовки и поисково-спасательного обеспечения, а также обучению военных и гражданских моряков применять средства спасения в критических ситуациях.

Во время сбора был проведён ряд практических занятий на учебно-тренировочной базе подводных сил и соединений надводных кораблей Северного флота.

Участникам сбора были продемонстрированы стоящие на вооружении образцы спасательного имущества. Каждый из участников сдал норматив по надеванию спасательного гидротермокостюма, в котором можно длительное время находиться в ледяной воде. Также военные и гражданские моряки отработали навыки посадки в спасательный плот с воды.

В подводных силах участники сборов стали свидетелями серии демонстрационных учений по организации покидания личным составом «аварийной» подводной лодки с помощью всплывающей камеры, через торпедный аппарат и аварийно-спасательный люк.

В завершение сбора у подводников были приняты нормативы по надеванию спасательного снаряжения ССП, включению в дыхательный аппарат ИДА-59 и выходу через торпедный аппарат.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице