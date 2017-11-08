08.11.2017 (19:14)

Лучшие военнослужащие Северного флота проведут уроки Мужества для старшеклассников

Северный флот активно включился в третью Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!» Её целью является ознакомление допризывной молодёжи с преимуществами получения военного образования, условиями обучения в высших учебных заведениях Министерства обороны и перспективами построения карьеры в Вооружённых Силах России.

В акции примут участие лучшие военнослужащие соединений и частей Северного флота и сотрудники военных комиссариатов, которые проведут уроки Мужества для старшеклассников общеобразовательных школ в Мурманской и Архангельской областях, а также Республике Коми. Они расскажут школьникам об особенностях военной службы в ВМФ России, о дальних походах кораблей Северного флота, освоении российской Арктики, о возможностях поступления в военные вузы и наиболее востребованных военных профессиях.

В рамках акции школьникам будут продемонстрированы видео и фотоматериалы, рассказывающие о боевой и повседневной деятельности воинов-североморцев, для кого известная фраза из кинофильма «Офицеры» стала жизненным кредо.

Занятия со школьниками состоятся в ноябре-декабре в общеобразовательных учреждениях, а также в ходе проведения экскурсий на надводные корабли, подводные лодки и в береговые части флота.

Распоряжениями командующего Северным флотом, командующих объединениями за каждой из школ, расположенных во флотских гарнизонах, закреплено конкретное соединение или отдельная воинская часть. Ответственность за проведение Всероссийской акции возложена на командование этих частей.

Продлится третья Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» до 25 декабря.

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