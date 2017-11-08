08.11.2017 (19:07)
Шефы воинских частей на Южном Урале дали высокую оценку бытовым условиям размещения новобранцев в соединении в Курганской области
Делегация Совета шефов воинских частей на Южном Урале побывала в Пражском реактивном артиллерийском соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Курганской области.
В рамках общественного контроля условий службы в Щучанском гарнизоне шефы вместе с командованием соединения побывали в солдатских общежитиях, столовой, клубе.
Особое внимание было уделено помещениям для размещения молодого пополнения. Общественники отметили высокий уровень организации социально-бытовых условий военнослужащих: качественное питание, теплый и чистый казарменный фонд, а также культурные объекты: музейную экспозицию и богатую библиотеку.
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