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08.11.2017 (19:07)

Шефы воинских частей на Южном Урале дали высокую оценку бытовым условиям размещения новобранцев в соединении в Курганской области

Делегация Совета шефов воинских частей на Южном Урале побывала в Пражском реактивном артиллерийском соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Курганской области.

В рамках общественного контроля условий службы в Щучанском гарнизоне шефы вместе с командованием соединения побывали в солдатских общежитиях, столовой, клубе.

Особое внимание было уделено помещениям для размещения молодого пополнения. Общественники отметили высокий уровень организации социально-бытовых условий военнослужащих: качественное питание, теплый и чистый казарменный фонд, а также культурные объекты: музейную экспозицию и богатую библиотеку.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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