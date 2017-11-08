08.11.2017 (19:02)

Зенитный полк, расчеты которого сбили над Уралом пилота Пауэрса, отмечает 100-летний юбилей

185-й гвардейский зенитный ракетный полк, расчеты которого в 1960 году сбили над Уралом самолет-шпион U-2 под управлением американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, отмечает 100-летие со дня образования.

По случаю векового юбилея в Березовском гарнизоне состоялся торжественный митинг, был зачитан праздничный приказ. Зенитчиков поздравили командование Центрального военного округа, руководящий состав 14-й армии ВВС и ПВО, ветеранские и общественные организации.

Подразделения полка были сформированы на Путиловском заводе по инициативе Владимира Ленина. В первом же бою под Псковом рабочая противосамолетная железнодорожная батарея сбила два немецких самолета «Альбатрос».

За сто лет подразделения полка выполняли боевые задачи на Халхин-Голе, защищали от фашистов небо Москвы.

В сентябре 2017 года полк, на вооружении которого стоят современные модификации системы С-300 «Фаворит», удостоен отличной оценки за боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии.

1 мая 1960 года самолет-шпион Lockheed U-2, пилотируемый Пауэрсом, был сбит ракетой комплекса С-75 под Свердловском. Спасшийся летчик, проводивший фотосъемку стратегически важных объектов СССР, был приговорен за шпионаж к десяти годам заключения. В феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. 1 августа 1977 года Пауэрс погиб при катастрофе пилотируемого им вертолета.

За выполнение боевой задачи по уничтожению самолета-шпиона на высоте более 20 тыс. м всему личному составу зенитной артиллерийской части была объявлена благодарность от имени Председателя Совмина СССР, а 12 офицеров, солдат и сержантов получили правительственные награды.

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