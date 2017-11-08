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08.11.2017 (18:26)

В Севастополе с морскими пехотинцами ЧФ проведено занятие по погрузке боевой техники в большой десантный корабль

Сегодня на полигоне Казачий в Севастополе прошло занятие с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, в ходе которого морские пехотинцы отработали погрузку техники в большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Основное внимание в ходе занятия было уделено совершенствованию военнослужащими личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению.

В отработке задачи приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано 10 единиц техники морской пехоты.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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