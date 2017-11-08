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08.11.2017 (18:22)

В Пензенской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

В Пензенской области в поселке Кижеватово прошла траурная церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Павла Бизикова, погибшего в боях под Тверью в 1941 году.

«Красноармеец служил в 355-й стрелковой дивизии. Бои в тех местах были недолгими, но кровопролитными. Части дивизии штурмовали укрепрайоны немецких войск. В этих боях и погиб наш земляк Павел Бизиков», — сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

В траурной церемонии приняли участие представители Пензенского военного комиссариата, администрации Бессоновского района, ветеранских и общественных организаций, а также поисковых отрядов.

В поселке Кижеватово живут внуки участника Великой Отечественной войны и похоронена супруга красноармейца.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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