08.11.2017 (18:12)
В Челябинской области завершилась первая проверка боеготовности 90-й танковой дивизии ЦВО
На Урале завершилась первая проверка боеготовности 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 5 тыс. военнослужащих.
В ходе командно-штабной тренировки личный состав соединения был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.
Сформированное год назад соединение подтвердило высокий уровень боеготовности и способность выполнить задачи по предназначению.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.