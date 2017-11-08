08.11.2017 (18:12)

В Челябинской области завершилась первая проверка боеготовности 90-й танковой дивизии ЦВО

На Урале завершилась первая проверка боеготовности 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 5 тыс. военнослужащих.

В ходе командно-штабной тренировки личный состав соединения был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

Сформированное год назад соединение подтвердило высокий уровень боеготовности и способность выполнить задачи по предназначению.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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