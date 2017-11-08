08.11.2017 (18:03)

Юнармейцы Южного Урала приняли участие в открытии Аллеи героев в Златоусте

Юнармейцы Южного Урала приняли участие в торжественной церемонии открытия Аллеи героев в городе трудовой доблести и славы Златоусте.

Аллея представлена двадцатью бюстами Героев Советского Союза и Российской Федерации, она находится на городском мемориале Славы у Вечного огня.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители городской и областной власти, духовенства, общественных и военно-патриотических организаций, делегация Совета шефов воинских частей, солдаты и офицеры Чебаркульского гарнизона, жители города. Почетный караул на церемонии был представлен военнослужащими 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии.

Мероприятие завершилось возложением цветов к бюстам героев в знак памяти и признательности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице