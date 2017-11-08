08.11.2017 (17:52)

Россия и США продолжат сотрудничество по установлению судеб военнопленных и пропавших без вести

Сегодня в Москве в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации состоялось XXI пленарное заседание совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

В ходе работы делегации России и США, возглавляемые генерал-полковником запаса Валерием Востротиным и генералом ВВС США в отставке Робертом Фоглсонгом, обсудили вопросы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950-1953), во Вьетнаме, «холодной войны», локальных конфликтов и боевых действий в Афганистане (1979-1989), а также подвели итоги работы за год, в том числе по реализации решений, принятых в ходе ХХ заседания, которое проходило в Вашингтоне в мае 2016 года.

В состав делегаций вошли представители министерств обороны двух стран, Национального архива США, МИД России и других государственных структур, ветеранских и общественных организаций.

XXI пленарное заседание совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести завершится 9 ноября работой на Федеральном военном мемориальном кладбище и в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Больше двух лет назад создано Представительство МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в США с полномочиями вашингтонского офиса российской стороны Комиссии.

«Именно эти люди совместно с американскими специалистами ведут активную работу с трофейными немецкими документами времен Второй мировой войны в Национальном архиве США. Благодаря этой совместной работе найдены десятки тысяч кадров микрофильмов, содержащих информацию о советских гражданах-узников нацистских концлагерей. Это регистрационные списки, книги смерти, персональные карточки. Обнаружены и оцифрованы другие уникальные материалы – например, написанные от руки дневники бойцов танковой роты, предположительно из состава 109 танковой дивизии, сделанные в ходе боевых действий в августе-сентябре 1941 года под Рославлем», –– рассказал Валерий Востротин.

«Также Представительством ведется поиск российских воинских захоронений на территории США. За два года его работы паспортизированы 139 воинских захоронений в Калифорнии, Нью-Йорке, Аннаполисе, Норфолке. Совсем недавно обнаружены и паспортизированы еще 2 захоронения российских моряков в Филадельфии», –– добавил Валерий Востротин.

Он также напомнил, что получено разрешение и ведется работа по установке в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) памятника и мемориальной плиты советским летчикам, входившим в состав международного экипажа, погибшего при перегоне авиационной техники из США в России по программе ленд-лиза. Созданы макет памятника и памятной плиты. В ближайшее время скульптуры, авторы памятника, смогут приехать в США для осмотра места установки и приступят к отливке оригинала.

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