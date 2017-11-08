08.11.2017 (17:35)

Связисты российской военной базы в Абхазии учатся решать поставленные задачи под огнем условного противника

Специалисты связи российской военной базы в Абхазии в рамках проведения специального учения оперативно восстановили связь, поврежденную огнем артиллерии условного противника.

По замыслу учения личным составом было отражено нападение диверсионно-разведывательной группы противника на полевой узел связи. После неудавшейся попытки сорвать взаимодействие (связь) между штабами военной базы, условный противник массированным артогнем поразил машины связи, линии кабелей и другие технические средства.

Условно уничтоженные средства связи указывались руководителем учения для последующей проверки действий военнослужащих по восстановлению связи.

В кратчайшие сроки личный состав соединения с применением резервных средств решил задачи по обеспечению связью штабов на расстояниях до 500 км.

Также в ходе учения военнослужащие выполнили свыше 20 нормативов по развертыванию машин связи, приему и передаче информации.

В завершение учебного мероприятия была проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронных помехах, вырабатываемых техническими средствами условного противника.

Всего в мероприятии принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц машин связи, в том числе аппаратные радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортера БТР-80, спутниковой связи «Ливень» на базе автомобиля «Урал» и радиорелейной связи «Л1» на базе автомобиля КамАЗ.

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