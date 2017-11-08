08.11.2017 (17:29)

На Северном Кавказе в ходе очистки полигонов от взрывоопасных предметов применены БЛА

В ходе подготовки полигонов к новому периоду обучения саперы общевойсковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной и Южная Осетии, обезвредят взрывоопасные предметы (ВОП), оставшиеся после проведенных учений в 2017 учебном году.

В ходе поиска взрывоопасных предметов наряду с миноискателями будут широко применяться минно-розыскные собаки. В целях безопасности все ВОП будут подрываться на месте (методом подрыва накладным зарядом).

Контроль за разминированием будет осуществляться с применением современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), что позволит повысить эффективность проводимых мероприятий и своевременно предотвратить возможные нарушения требований безопасности.

Общая площадь территорий на восьми полигонах 58-й общевойсковой армии ЮВО составляет более 20 тыс. га, часть её расположена в горной местности.

Также на полигонах будет произведен ремонт и восстановление специального полигонного оборудования.

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