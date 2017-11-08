08.11.2017 (17:18)

За полтора месяца более 3,8 тыс. юношей призвано военкоматами субъектов РФ, на территории которых дислоцируются воинские части ЮВО

В рамках осенней призывной кампании «Осень-2017» более 3,8 тыс. призывников были отправлены из военных комиссариатов субъектов РФ, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), в войска для прохождения военной службы по призыву.

Призывная кампания ведется во всех 15 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

В рамках призывной кампании центрами персонализации военных комиссариатов продолжен выпуск персональных электронных карт призывников. Перед отправкой в воинские части новобранцы получают персональные электронные и банковские карты, на которые им в период службы будет перечисляться денежное довольствие.

Новобранцы доставляются к местам службы в составе призывных команд автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной и гражданской авиации.

Кроме того, продолжается формирование научных и спортивных рот наиболее одаренными призывниками, отбор которых осуществляется при участии представителей высших учебных заведений.

Всего осенью-зимой текущего года из субъектов РФ, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части ЮВО, на военную службу будет призвано более 22 тыс. человек. В Вооруженные Силы РФ направят более 20 тыс. новобранцев, из них более 13 тыс. поступят в соединения и воинские части ЮВО.

В настоящее время более 3,8 тыс. новобранцев отправлены в войска, из них около 2,5 тыс. прибыли в соединения и воинские части ЮВО. Все новобранцы имеют образование не ниже среднего, а более 900 из них – с дипломами об окончании высших учебных заведений.

Наиболее массовые отправки призывников спланированы на ноябрь – декабрь.

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