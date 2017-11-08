08.11.2017 (17:15)

Более 100 часов провел каждый летчик вертолетного полка ЮВО на уникальных интерактивных тренажерах Ми-8АМТШ и Ми-35

Каждый летчик отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, в летнем периоде обучения провел более 100 часов на уникальных новейших интерактивных тренажерах, предназначенных для подготовки экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных вертолетов Ми-35.

Новейшие компьютерные тренажеры выполнены в виде кабин вертолетов и оснащены симуляторами управления вооружением и техническими средствами авиационной техники. Они позволяют отрабатывать навыки управления вертолетом в различных погодных условиях, в дневное и ночное время суток, а также действия при возникновении нештатных ситуаций.

Уникальность тренажера заключается в его многофункциональности, что позволяет обучать не только летчиков, но и технический персонал авиаполка. На тренажере можно изучить устройство двигателя вертолета, работу основных систем управления, узлов и агрегатов.

Для экипажа могут быть смоделированы такие нештатные ситуации, как срыв тяги несущего винта при превышении максимальной скорости, отказ рулевого винта, полный отказ двигателей в полете и многие другие.

На тренажере отрабатываются навыки пилотирования вертолета в любых условиях погоды и местности, действия при применении противником различных средств поражения, навыки взаимодействия с другими экипажами при ведении воздушного боя и др.

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