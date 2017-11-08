08.11.2017 (17:08)

С артиллеристами ЮВО на Северном Кавказе проведено более 180 тактических учений

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, подвели итоги боевой подготовки артиллеристов за 2017 учебный год.

Всего в учебном году в ракетных войсках и артиллерии (РВиА) проведено более 180 тактических учений различного масштаба, около 50 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Артиллеристы и ракетчики израсходовали около 30 тысяч снарядов и мин. Половина стрельб прошла в темное время суток.

В ходе боевой подготовки были задействованы 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г» и др.

По сравнению с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях ракетных войсках и артиллерии ЮВО возросла на 25%.

На вооружение РВиА 58-й общевойсковой армии в 2017 году поступили самоходные артиллерийские установки САУ 2С7 «Пион», самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице