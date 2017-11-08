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08.11.2017 (16:39)

Выпускники школы снайперов ЗВО в Ленинградской области сдали квалификационные экзамены

Выпускники школы снайперов Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, сдали выпускные квалификационные экзамены.

Сдача заключалась в стрельбе из различных видов оружия на мишенном полигоне. Для усложнения упражнений контрольных стрельб часть мишеней, имитирующих условных террористов, была скрыта за бетонными укрытиями и техникой. Такие цели поражались из крупнокалиберных винтовок АСВК и «Корд».

Особое внимание в ходе сдачи выпускных экзаменов было уделено контрснайперской подготовке. Военнослужащие выполняли поставленные задачи в составе снайперских пар, находясь в длительных засадах днем и ночью в различных погодных условиях. В ходе снайперских дуэлей курсанты отработали приемы скрытного передвижения и маскировки, применяли современные приборы разведки и наблюдения, специальные миниметеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи.

Помимо специальной подготовки снайперы сдали зачеты по общевоинским дисциплинам, в том числе тактике, защите от оружия массового поражения, медицинской и физической подготовке.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Снайперские подразделения
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