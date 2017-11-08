08.11.2017 (15:38)

Военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила танковую дивизию ЗВО

Военная делегация вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавлял командующий сухопутными войсками ОАЭ генерал-майор Салех Мухаммед Салех Аль-Амери, в рамках двустороннего военного сотрудничества посетила расположение Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области.

Во время приема делегации была организована встреча иностранных гостей с командованием дивизии с обсуждением вопросов совместного российско-эмиратского военного партнерства, осмотр учебно-материальной базы и казарменного фонда дивизии, а также демонстрация учебных занятий.

Кроме того, представители вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов посетят ряд достопримечательностей, таких как Александровский сад, парадная резиденция Президента России ­– Большой Кремлевский дворец и другие, примут участие в официальной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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