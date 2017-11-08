08.11.2017 (14:30)

За пять лет существования накопительно-ипотечной системы 9,7 тыс. военнослужащих ВВО реализовали свое право на жилищное обеспечение

Всего за пять лет (с 2012 года) существования накопительно-ипотечной системы (НИС) 9,7 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) реализовали свое право на жилищное обеспечение.

В частности, 8,2 тыс. участников НИС приобрели квартиру путем заключения договора целевого жилищного займа, в том числе в 2017 году – 1,7 тысяч военнослужащих решили жилищный вопрос таким способом, 1,5 тысячи человек получили накопления в денежной форме, в том числе 600 военнослужащих получили выплаты по НИС в 2017 году.

Стоит отметить, что с каждым годом растет популярность этой формы обеспечения жильем военнослужащих округа.

Так как численность военнослужащих - участников НИС с 2012 года возросла в 4,6 раза и составила 23 тысячи военнослужащих, в том числе 42% - это обязательные участники НИС, 58% сделали выбор в пользу военной ипотеки по собственному желанию.

За 10 месяцев текущего года в реестр участников НИС включено 8,8 тыс. военнослужащих.

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