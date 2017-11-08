08.11.2017 (14:24)

Разведчики ВВО в ходе учения в Амурской области заминировали железнодорожный узел условного противника

С разведывательными группами общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, проведено специальное учение соревновательного характера по выполнению задач в тылу условного противника.

Группы действовали автономно в течение суток с задачей провести диверсию на железнодорожном транспорте и захватить пленного, владеющего важной информацией.

Для отработки проникновения на территорию условного противника использовалась специальная полоса препятствий, имитирующая укрепленный населенный пункт с заборами и препятствиями из колючей проволоки.

В «тылу» разведгруппы получали дальнейшие задачи на контрольных точках, которые находились в десятках километрах друг от друга.

Важнейшими из заданий являлись незаметное минирование железнодорожного узла и захват пленного с доставкой в расположение своих войск. Все группы прошли испытания и были высоко оценены командованием.

В ходе учения применялась холостые боеприпасы, автоматическое и специальное оружие – бесшумные снайперские винтовки ВСС, стреляющие ножи разведчика (НСР-2), военнослужащие действовали в экипировке «Ратник».

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