08.11.2017 (14:02)
Москву посетила военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов
Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры с командующим Сухопутными войсками Объединенных Арабских Эмиратов (далее ОАЭ) генерал-майором Салехом Мухаммедом Аль-Амери.
В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества, перспективы совместного российско-эмиратского проекта по разработке образцов вооружения и военной техники сухопутных войск.
Во время пребывания в Москве глава военной делегации ОАЭ генерал-майор Салех Аль-Амери возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и посетил палаты Большого Кремлевского Дворца.
Кроме того, в ходе визита делегация ознакомилась с учебно-материальной базой и организацией боевой подготовки в 4-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа, а также посетила ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.