08.11.2017 (14:02)

Москву посетила военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов

Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры с командующим Сухопутными войсками Объединенных Арабских Эмиратов (далее ОАЭ) генерал-майором Салехом Мухаммедом Аль-Амери.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества, перспективы совместного российско-эмиратского проекта по разработке образцов вооружения и военной техники сухопутных войск.

Во время пребывания в Москве глава военной делегации ОАЭ генерал-майор Салех Аль-Амери возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и посетил палаты Большого Кремлевского Дворца.

Кроме того, в ходе визита делегация ознакомилась с учебно-материальной базой и организацией боевой подготовки в 4-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа, а также посетила ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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