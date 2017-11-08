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08.11.2017 (13:30)

Летчики российской авиабазы в Армении отработают поддержку с воздуха мотострелковых и танковых подразделений

Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы в Армении убыли на аэродромы военного округа для повышения своего профессионального уровня.

В течение двух недель летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ, Ми-24П  выполнят задачи по разведке незнакомой местности, обеспечению поддержки с воздуха мотострелковых и танковых подразделений, переброске личного состава десанта и материальных запасов.

Кроме того, летчики будут отрабатывать вопросы взаимодействия между экипажами в воздухе и наземной группой управления при возникновении различных вводных и условных нештатных ситуаций в небе и на земле.

Полеты будут проходить на предельно малых и больших высотах и скоростях в дневное и ночное время суток.

Общее количество полетов на каждого летчика спланировано в 40 часов.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Вертолеты , Южный военный округ
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