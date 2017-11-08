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08.11.2017 (13:19)

Танковые подразделения ЮВО на полигоне в Ставрополье борются за почетное наименование «ударное»

Экипажи танков Т-72Б3 подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ставропольском крае, для подтверждения почетного наименования «ударное» выполнят упражнения контрольных стрельб на полигоне Николо-Александровский.

На полигоне создана сложная тактическая обстановка, требующая при решении  огневых задач применения всего комплекса вооружения боевой машины.

Танкисты отработают такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, а также стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Боевая подготовка с экипажами модернизированных Т-72Б3 спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении как в дневное, так и в ночное время.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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