08.11.2017 (13:11)
Более 5 тыс. новых и модернизированных образцов техники поступило в войска ЮВО за последние 5 лет
В войска Южного военного округа (ЮВО) продолжают поступать новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
Активное перевооружение войск военного округа позволило полностью перевооружить около 40 воинских частей и обеспечить современным вооружением подразделения более 100 воинских частей.
Всего за пять лет (с 2012 года) в сухопутные войска военного округа поставлено более 5000 ед. ВВСТ, в том числе современных танков Т-90 и Т-72Б3 более 300 ед., боевых машин пехоты БМП-3 – более 250 ед., а также бронетранспортеров БТР-82А – около 400 ед.
Подразделения ракетных войск и артиллерии военного округа за пять лет приняли на вооружение современные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», 2 бригадных комплекта ракетного комплекса «Искандер-М».
Современные образцы ВВСТ значительно повысили боевые возможности подразделений, а также позволили повысить качество выполнения ими поставленных задач.
До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.