08.11.2017 (12:30)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии стали призерами в экстремальной «Гонке гладиаторов» в Сочи

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии завоевали второе место в экстремальной «Гонке гладиаторов» в Сочи.

На комплексе олимпийских трамплинов «Русские горки» около 10 военнослужащих соединения состязались со спортсменами со всех уголков России в экстремальных забегах с различными препятствиями, представленными стенами, рукоходами, заграждениями из колючей проволоки, рвами и скалодромами.

Трасса гонки проходила на высоте 650 м над уровнем моря.

Согласно международным стандартам «Гонка гладиаторов» представляла собой забеги по трем дистанциям на пересеченной местности: 7 км — 25 препятствий, 14 км — 50 препятствий и 21 км — 75 препятствий.

Всего в соревнованиях участвовали около 500 спортсменов. Принять участие в забегах мог любой желающий старше 18 лет.

В тяжелой бескомпромиссной борьбе команде соединения удалось завоевать второе место в гонке на 14 км.

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