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08.11.2017 (12:24)

Связисты мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде осваивают средства связи нового поколения

Со связистами мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

Специалисты связи учились применять в боевых условиях модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 и радиорелейные станции связи Р-419МП.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось организации сети спутниковой связи для подразделений, действующих в отрыве от основных сил,  при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец и весит всего 16 кг.

На тренировку привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники связи.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Войска связи
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