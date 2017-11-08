08.11.2017 (12:16)

На территории российской военной базы в Армении начался месячник пожарной безопасности

В российской военной базе в Армении начался месячник пожарной безопасности.

Военнослужащие пожарных команд Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов в преддверии начала нового учебного года, а также зимнего периода эксплуатации военной техники, изучают особенности очагов возгорания, порядок локализации огня, соблюдения требований безопасности, а также проводят обслуживание современных модернизированных пожарных машин КАМАЗ-43118 (АЦ-6-40).

Основными целями проводимых мероприятий является повышение ответственности должностных лиц всех степеней за сохранение военных объектов, жизни и здоровья военнослужащих, а также повышение эффективности принимаемых мер по созданию и поддержанию пожарной безопасности в соединении.

На территории российской военной базы ЮВО в постоянном дежурном режиме по противопожарной безопасности находятся более 20 военных городков в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах.

Месячник пожарной безопасности в российском соединении в Закавказье проводится регулярно и продлится до 30 ноября.

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