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08.11.2017 (11:46)

Мотострелки ЮВО под Волгоградом провели единый день РХБ защиты

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгограде, прошел единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

Более 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе проведения занятий были отработаны вопросы применения современных средств индивидуальной защиты – общевойскового противогаза   ПМК-3 и общевойскового защитного комплекта.

На тренировках по РХБ защите военнослужащие обучались действовать по различным сигналам оповещения, выполняли нормативы по одеванию средств зашиты, преодолевали зараженные участки местности, осваивали применение приборов РХБ разведки, дегазационного прибора ДП-5В, войскового прибора химической разведки ВПХР и дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Мотострелковые войска , Учения
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