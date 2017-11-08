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08.11.2017 (11:30)

Команда ЦСКА взяла «золото» на турнире по стрельбе в Чите

В Чите завершился открытый турнир спортивного центра ЦСКА по стрельбе из пистолета Макарова. Команда, в состав которой входили стрелки Центрального спортивного клуба  Армии, заняла первое место.

Соревнования проходили в стрелковом тире на базе спортивного центра ЦСКА в Чите. В них  принимали участие 36 человек, в частности,  военнослужащие семи воинских частей, а  также  команда  окружного учебного центра Восточного военного округа.

Команда армейского клуба состояла из трех участников: Владимира Титова,  Александра Можжерина, Сергея Ефимова.

 По итогам соревнований победителями стали армейцы. Второе место заняла команда окружного учебного центра ВВО.

Стрелки состязались в двух дисциплинах – на меткость поражения мишеней и скорость ведения стрельбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ЦСКА , Спорт , Восточный военный округ
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