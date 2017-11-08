08.11.2017 (11:30)
Команда ЦСКА взяла «золото» на турнире по стрельбе в Чите
В Чите завершился открытый турнир спортивного центра ЦСКА по стрельбе из пистолета Макарова. Команда, в состав которой входили стрелки Центрального спортивного клуба Армии, заняла первое место.
Соревнования проходили в стрелковом тире на базе спортивного центра ЦСКА в Чите. В них принимали участие 36 человек, в частности, военнослужащие семи воинских частей, а также команда окружного учебного центра Восточного военного округа.
Команда армейского клуба состояла из трех участников: Владимира Титова, Александра Можжерина, Сергея Ефимова.
По итогам соревнований победителями стали армейцы. Второе место заняла команда окружного учебного центра ВВО.
Стрелки состязались в двух дисциплинах – на меткость поражения мишеней и скорость ведения стрельбы.