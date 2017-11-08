08.11.2017 (11:23)

На Камчатке юнармейцы приняли участие в первенстве ТОФ по плаванию

В Вилючинске (Камчатский край) в спортивно-оздоровительном комплексе «Океан» филиала ЦСКА-Хабаровск прошло первенство подводных сил ТОФ по плаванию. На соревнованиях приняли участие юнармейцы армейского клуба.

Состязания открыл помощник командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке майор Андрей Виниченко. За победу боролись восемь команд из различных воинских частей. Военнослужащие соревновались в плавании брассом, кролем и прохождении эстафеты на скорость.

Также была проведена эстафета для юнармейцев ЦСКА.

Почти все ребята – воспитанники спортивной школы по плаванию. Армейский клуб и Тихоокеанский флот на Камчатке объединяет очень насыщенная спортивная жизнь.

Несколько раз в год спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» в Вилючинске становится площадкой для соревнований среди военнослужащих.

Кроме того, представители ТОФ соревнуются в мини-футболе, плавании, хоккее. Кстати, 14 ноября на базе крытого ледового катке «Айсберг» состоится торжественное завершение чемпионата по хоккею на Кубок командующего подводными силами ТОФ.

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