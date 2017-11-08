08.11.2017 (11:11)
В ВДВ увеличится число специалистов экстремальной военной медицины
2018 году в Воздушно-десантных войсках увеличится численность специалистов экстремальной военной медицины.
Их подготовка проходит на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. После обучения медики-десантники прибудут в воинские части и соединения ВДВ.
В течение нескольких месяцев военнослужащим предстоит освоить секреты водолазной медицины, терапии, анестезиологии, реаниматологии, хирургии, скорой медицинской помощи в экстремальных ситуациях.
Каждый год в ВДВ подтверждают и совершенствуют свою квалификацию более 300 врачей и медицинских специалистов среднего звена, которые походят плановое обучение в главных медицинских центрах страны.
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