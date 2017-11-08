08.11.2017 (11:04)

На легендарном крейсере «Аврора» готовятся к прибытию молодого пополнения

Командование и личный состав легендарного крейсера 1-го ранга «Аврора» готовятся к прибытию молодого пополнения. Для этого уже отобрано 14 образцовых курсантов, проходящих военную службу по призыву в объединенном учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

Кандидаты на право проходить службу в составе экипажа корабля «номер один» заменят своих предшественников, у которых срок службы подошел к концу. Все они, как правило, родом из самых отдаленных населенных пунктов страны и являются отличниками по всем показателям выпускных квалификационных экзаменов.

Справочно:

Крейсер «Аврора» - находящийся на плаву корабль, на котором работают системы и механизмы, обеспечивающие его жизнедеятельность в течение 20 суток в автономном режиме. Военный экипаж, во главе с командиром, обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.

«Аврора» – не только корабль-носитель уникальных традиций, которые отражены в его музейных экспозициях, но ещё и является кораблем №1 ВМФ, то есть настоящей боевой единицей флота, которая несет подлинное и важное патриотическое воспитание новых поколений защитников Отечества.

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