08.11.2017 (10:59)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье активизирована профилактика простудных заболеваний

В связи с наступлением холодов в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний.

В гарнизонном офицерском клубе специалисты военного госпиталя («450 ВГ» г. Тирасполь) провели лекцию для личного состава ОГРВ ПРРМ на тему: «Профилактика острых респираторных заболеваний и пневмонии».

Мероприятие посетили более 500 военнослужащих и служащих гражданского персонала. В рамках лекции особое внимание уделялось основным симптомам острых респираторных заболеваний и пневмонии.

В рамках выполнения комплексных мероприятий для недопущения вирусных и простудных заболеваний рацион питания военнослужащих обогащен луком, чесноком, витаминами и плодово-ягодными соками.

Принятые профилактические меры и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют работникам медицинской службы максимально снизить риск простудных заболеваний среди личного состава ОГРВ ПРРМ.

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