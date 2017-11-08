08.11.2017 (10:59)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье активизирована профилактика простудных заболеваний
В связи с наступлением холодов в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний.
В гарнизонном офицерском клубе специалисты военного госпиталя («450 ВГ» г. Тирасполь) провели лекцию для личного состава ОГРВ ПРРМ на тему: «Профилактика острых респираторных заболеваний и пневмонии».
Мероприятие посетили более 500 военнослужащих и служащих гражданского персонала. В рамках лекции особое внимание уделялось основным симптомам острых респираторных заболеваний и пневмонии.
В рамках выполнения комплексных мероприятий для недопущения вирусных и простудных заболеваний рацион питания военнослужащих обогащен луком, чесноком, витаминами и плодово-ягодными соками.
Принятые профилактические меры и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют работникам медицинской службы максимально снизить риск простудных заболеваний среди личного состава ОГРВ ПРРМ.