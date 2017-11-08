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08.11.2017 (06:58)

Летчики дальней авиации ТОФ выполнили задачи по поиску подводных лодок условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ по сложным видам лётной подготовки.

В ходе проведения полётов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению – поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника. «Противолодочники» тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.

Кроме того, экипажами Ту-142МЗ был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Противолодочная авиация
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