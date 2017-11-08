08.11.2017 (05:47)

Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения и тренировки

В рамках неофициального захода отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в Камбоджу предусмотрено проведение ряда совместных российско-камбоджийских мероприятий. В частности, в соответствие с планом визита, спланирована двусторонняя тренировка по вопросам пополнения запасов. Также моряки подразделений антитеррора двух стран обменяются опытом по противодействию терроризму и отработают практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности.

Планируется, что корабли ТОФ и ВМС Камбоджи проведут учения по связи и совместному маневрированию.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.

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