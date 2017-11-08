08.11.2017 (07:03)

В 2018 году в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ войдет многофункциональный модульный катер-катамаран проекта 23370

Как сообщил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов, очередной многофункциональный модульный катер-катамаран улучшенного проекта 23370М поступит в распоряжение поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота в 2018 году и будет дислоцироваться на Камчатке.

По его словам, катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в пунктах базирования сил ВМФ и прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 м. Многофункциональный модульный поисково-спасательный катер проекта 23370М разработан в развитие проекта 23370, по сравнению с которым обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью полного хода, улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного спецперсонала, а также усовершенствованным водолазным комплексом. Наряду с этим он оснащен еще более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью и значительно расширенной номенклатурой переносных средств и снаряжения.

В рамках госконтракта, первый многофункциональный модульный катер проекта 23370М — «СМК-2176» был построен на предприятии «КАМПО» в 2016 году и вошел в состав Северного флота. В ноябре 2017 года очередной серийный катер проекта 23370М передан Тихоокеанскому флоту с местом постоянной дислокации во Владивостоке. Третий модернизированный модульный катер в 2018 году усилит поисково-спасательные силы пункта базирования сил Тихоокеанского флота на Камчатке.

Катер проекта 23370М является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием «КАМПО» совместно с конструкторским бюро «Квартет СПб». Катер проекта 23370М обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с предшественниками – модульными катерами 23370 Модернизированные катера-катамараны имеют большее водоизмещение (140 тонн против 120 тонн у прошлой модификации проекта 23370), большую габаритную длину (24,2 м против 20 м) и более высокую скорость максимального хода — до 13 узлов.

На многофункциональных модульных катерах проекта 23370М установлен усовершенствованный, контейнерный водолазный комплекс КВК 23370М. Водолазный комплекс, который состоит из двух съемных контейнерных модулей на базе 20-футового контейнера) и на базе 10-футового контейнера

Также, катер проекта 23370М оснащен барокамерой БКД-120Т производства АО «Тетис Про», на борту оборудованы пост управления водолазными спусками и пост управления барокамерой. В составе водолазного комплекса используется универсальное водолазное снаряжение СВУ-5-1 и СВУ-5-2 производства российского предприятия АО «КАМПО». Катер может оснащаться широким спектром средств выполнения подводных работ, в том числе телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) «Марлин-350» разработанный АО «Тетис Про».

Модернизированный катер, также, оснащен современной система пожаротушения с производительностью пожарных насосов до 220—240 м³/час и широким арсеналом переносных противопожарных средств и снаряжения, расположенных в составе противопожарного модуля на базе 20-футового контейнера, который включает в себя систему водяного и пенного пожаротушения, предназначенную для тушения пожара на аварийных объектах водяными струями и воздушно-механической пеной с использованием ручных переносных стволов и пеногенераторов. В качестве грузоподъемного оборудования на катере проекта 23370М установлен гидравлический кран-манипулятор с максимальной грузоподъемностью до трех тонн.



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