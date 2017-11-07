Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.11.2017 (22:03)

В КВЦ «Патриот» прошёл товарищеский матч по мини-футболу

На днях в КВЦ «Патриот» состоялся товарищеский матч по мини-футболу. За первенство боролись сборные команды силовых ведомств, органов военного управления и других организаций.

Турниры по данному виду спорта проводятся традиционно, в целях развития физической культуры и спорта сотрудников, поддержания здорового образа жизни и сплочения трудовых коллективов. В ходе состязания спортсмены показали высокие результаты и отличную спортивную подготовку.

По итогам соревнования победителями стали команды 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ и «Авиатор», г. Кубинка.

По окончании турнира победители и призёры были награждены кубком и грамотами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false