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08.11.2017 (00:00)

В Санкт-Петербурге установили Памятный знак российским военным кораблестроителям

Представители ветеранских организаций ВМФ, руководство Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК»), представители ВУНЦ ВМФ и Российского исторического общества, а также руководители предприятий ОПК, работающих в сфере военного кораблестроения для ВМФ приняли участие в церемонии открытия Памятного знака российским судостроителям, выполнявшим свой профессиональный долг на протяжении ряда исторических эпох и внесшим вклад в становление и развитие Военно-Морского Флота. 

Церемония состоялась на территории старейшего кораблестроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

В церемонии, также, приняли участие Первый заместитель министра культуры России   Владимир Аристархов, Народный артист РСФСР Михаил Боярский, инженер-кораблестроитель, внук последнего начальника главного управления кораблестроения Российского Императорского флота вице-адмирала Владимира Гирса – Михаил Гирс. Участники мероприятия посетили Российский государственный архив ВМФ, где ознакомились с подлинными документами, связанными с историей кораблестроения и крейсером «Аврора», являющегося образцом отечественной кораблестроительной школы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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